Происшествия

Пять лесных пожаров произошли в Псковской области за выходные

Пять лесных пожаров на площади 7,3 га произошли в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Лесные пожары зафиксированы в Плюсском, Себежском, Печорском районах, два возгорания произошли в Стругокрасненском районе.

Всего с начала года зарегистрировано 48 пожаров на площади 46 га.

Кроме того, в регионе 30-31 мая ликвидированы три пала травы на общей площади 1 га. С начала пожароопасного периода зафиксировано 500 палов на площади 547 га.