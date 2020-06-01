Пять лесных пожаров произошли в Псковской области за выходные

Пять лесных пожаров на площади 7,3 га произошли в Псковской области за выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Лесные пожары зафиксированы в Плюсском, Себежском, Печорском районах, два возгорания произошли в Стругокрасненском районе.
Всего с начала года зарегистрировано 48 пожаров на площади 46 га.
Кроме того, в регионе 30-31 мая ликвидированы три пала травы на общей площади 1 га. С начала пожароопасного периода зафиксировано 500 палов на площади 547 га.