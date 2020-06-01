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Телевизор украл безработный из дачного дома в Локнянском районе

01.06.2020 11:58|ПсковКомментариев: 0

Кража телевизора и цифрового ТВ-приемника произошла в деревне Сенино Локнянского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, за помощью в полицию обратилась пенсионерка из Санкт-Петербурга 1941 года рождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - безработный житель Локнянского района 1975 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята. Ведется следствие.

«Как показывает практика, объектом преступных посягательств чаще всего становятся вещи, оставленные на дачах без присмотра. Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты, электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на руку лиц пользуются черный и цветной металл, а также строительные материалы, - отметили в ведомстве. - В связи с этим владельцам дачных участков следует помнить, что проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты является оснащение дачных домов охранной и тревожной сигнализацией».

Теги: #кража #локнянский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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