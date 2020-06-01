Происшествия

Возгорание рефрижератора для трупов в Петербурге не повредило тела

Сегодня в Санкт-Петербурге на территории петербургской городской больницы №2 сгорел рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов. Об этом сообщает Интерфакс.

Возгорание произошло из-за компрессорной установки, принадлежащей городскому патологоанатомическому бюро. Пожарные быстро локализовали огонь, и теперь инцидент расследует отдел дознания.

Тела внутри загоревшегося рефрижератора для трупов в Петербурге не повреждены, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По предварительным данным, умершие были инфицированы COVID-19.

«Изнутри контейнер остался абсолютно интактным (неповрежденным - ред.). Пять тел, которые находились внутри, не пострадали», - отметил Сарана.

В конце апреля в Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для хранения тел умерших в больницах. Тогда в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева «Интерфаксу» сообщали, что пока рефрижераторы не используются по назначению и подготовлены для подстраховки.