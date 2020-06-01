Происшествия

В Псковской области убийце женщины и мужчины-инвалида могут дать пожизненный срок

В Псковской области мужчина может получить пожизненное лишение свободы за двойное убийство.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре, он обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе лица, находящегося в беспомощном состоянии.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 12 на 13 января 2008 года обвиняемый пришел в дом к мужчине и женщине, и в связи с возникшей накануне в ходе распития спиртных напитков ссоры, нанес им множественные удары топором в область головы.

При этом потерпевший мужчина был ограничен в самостоятельном передвижении, не мог защитить себя и оказать активного сопротивления, так как он был инвалидом - у него отсутствовала левая нога.

Данное преступление раскрыто спустя 12 лет после его совершения, по делу проведены необходимые следственный действия и судебные экспертизы, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению.

Как установлено, обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, за что был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.