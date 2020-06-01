Происшествия

Из-за нарушения правил безопасности в Псковской области произошли три пожара

Пожары из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи произошли в трех районах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, 1 июня в 12:18 в Новосокольническом районе в деревне Руново горела баня.

1 июня в 19:23 произошло возгорание в жилом доме в деревне Шелково Великолукского района. В двухэтажном многоквартирном доме в чердачном помещении огнем повреждена деревянная обрешетка кровли.

В тот же день 20:53 горела баня в Гдовском районе в садоводческом товариществе «Здоровье». В результате пожара кровля выгорела по всей площади.