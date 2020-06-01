Происшествия

Продукты попытался украсть пскович из магазина на Текстильной

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 1 июня экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Текстильной - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.