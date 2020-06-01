Происшествия

Пскович решил продать автомобильные диски через интернет и лишился денег

Жители Псковской области снова попались на уловки мошенников и лишились денег, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 1 июня незнакомец представился сотрудником банка и обманным путем завладел со счета 50-летней псковички деньгами в сумме около ста тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе 28-летний местный житель заявил в полицию, что неизвестный под предлогом продажи автомобильных дисков через интернет-сайт обманным путем завладел его деньгами в сумме более 12 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимой проверки.

А 36-летняя жительница Пустошки сообщила, что в социальной сети от имени ее знакомой поступила просьба одолжить денег. Женщина отказать не смогла и в итоге не досчиталась 3500 рублей. А страница ее знакомой, судя по всему, была злоумышленниками взломана. Проводится расследование.