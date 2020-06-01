Происшествия

Житель Куньинского района избил и порезал сожительницу

Житель Куньинского района может получить уголовный срок за избиение знакомой, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

10 апреля молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожительницей нанес ей удар ногой в живот, а затем ножом. Но женщине удалось отобрать у злоумышленника нож, после чего конфликт прекратился.

Преступление относится к категории небольшой тяжести преступлений, санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.