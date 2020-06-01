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До 15 лет может провести в тюрьме пскович, задушивший жену за переписку на сайте знакомств

Прокуратура Пскова признала законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту совершения убийства 35-летней женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

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Напомним, сегодня, 2 июня, в помещении собственной квартиры, расположенной в доме №16а по улице Труда в Пскове обнаружен труп женщины 1985 года рождения с признаками удушения в области шеи.

В совершении убийства подозревается ее муж.

В настоящее время следственным органом проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.