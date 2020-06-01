Происшествия

Условный срок получил житель Дедовичского района за избиение пожилого отчима

В Дедовичском районе 34-летний местный житель привлечен к уголовной ответственности за избиение пожилого отчима.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что 1 января около 2 часов ночи мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме в Дедовичах, из-за неприязни к своему пожилому отчиму избил его. Пенсионер получил перелом и другие различные травмы.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.