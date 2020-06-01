Происшествия

Дача загорелась в палкинской деревне из-за неисправности печи

Из-за неисправности печного оборудования в Палкинском районе загорелся дачный дом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре в деревне Капустино поступило 2 июня в 13:01.

В Пыталово на улице Торфяников произошло возгорание в бане, в результате она осталась без кровли. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

В 17:23 поступило сообщение о пожаре в деревне Кятицы Гдовского района. В результате сгорела кровля, дом выгорел изнутри. Причина - аварийный режим работы электрооборудования.