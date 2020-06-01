Происшествия

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Новосокольников за удар знакомого ножом

В городе Новосокольники возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления УМВД.

По версии следствия, 1 июня в гараже у дома по улице Новоселов собралась компания мужчин, и в ходе распития спиртного между участниками встречи произошел конфликт. При выяснении отношений со своим оппонентом один из присутствующих пустил в ход нож. В результате 28-летний местный житель с проникающим ранением грудной клетки был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Новосокольников 1985 года рождения. Он дал признательные показания.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.