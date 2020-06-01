Происшествия

В псковском общежитии девушка украла из чужой сумки 10 тысяч рублей

Жительница Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, 29 апреля 22-летняя девушка, находящаяся в коридоре общежития по улице Инженерной в Пскове, пользуясь тем, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла кошелек из находящейся на столе чужой сумки и достала оттуда 10 тысяч рублей.

С похищенным девушка скрылась с места преступления и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.