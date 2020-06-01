Происшествия

Устроивший «пьяное» ДТП пскович может отправиться за решетку

40-летний житель Пскова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. За повторное нетрезвое вождение ему грозит до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, постановлением мирового судьи мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако 21 марта текущего года, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2112, он не справился с управлением и совершил ДТП на улице Ипподромной.

«Сотрудники ГИБДД по городу Пскову отстранили мужчину от управления транспортным средством в связи с наличием достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование также подтвердило это факт», - рассказали в надзорном ведомстве.