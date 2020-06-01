Происшествия

Подозреваемых в кражах столбов установили псковские полицейские

Сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах в районах Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, с территории земельного участка в деревне Ямно Гдовского района похищены 14 металлических столбов и другие изделия из металла. Причиненный ущерб устанавливается. В совершении преступления подозревается безработный, ранее судимый за кражу житель Гдовского района 1991 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В поселке Тямша Псковского района в период с 1 по 2 июня с территории возле дома по улице Центральной были украдены 15 металлических столбов. Полиция установила подозреваемого, им оказался безработный, судимый пскович 1992 года рождения, который подозревается в этой краже. В настоящее время проводится проверка.

В Пушкинских Горах в ночь на 1 июня из гаража на улице Ленина путем повреждения замка была совершена попытка кражи деревообрабатывающего станка, бензопилы, электропилы, комплектов колес и других вещей. Стражи порядка задержали 38-летнего не работающего, судимого жителя поселка Красногородск, который подозревается в совершении не только этой, но и ряда других краж имущества на территории Пушкинских Гор. Проводится расследование.

Кражи раскрыты также в Новоржевском, Пустошкинском и Дедовичском районах, добавили в ведомстве.