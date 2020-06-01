Происшествия

Любитель спиртного попался на краже в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

2 июня около 13.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Яна Фабрициуса - поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.