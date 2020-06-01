Происшествия

Бдительная великолучанка не поддалась на уловки мошенников

Великолучанка не поддалась на уловки мошенников и сохранила свои сбережения на банковской карте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 36-летней жительнице Великих Лук 1 июня позвонили несколько неизвестных мужчин, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они сообщали собеседнице, что некие злоумышленники, якобы, намереваются завладеть деньгами с ее банковской карты. Под предлогом предотвращения их несанкционированного списания они пытались узнать реквизиты карты.

Однако, женщина отказалась предоставлять настойчивым незнакомцам такого рода информацию и сразу же обратилась за содействием в банк. Ее карту, на которой находились 75 тысяч рублей, временно заблокировали.

«Таким образом, великолучанке, проявившей достойную всяческого одобрения бдительность, удалось избежать серьезных финансовых проблем, которыми, как показывает практика, обычно заканчиваются контакты доверчивых сограждан с нечистыми на руку лицами», - отметили в ведомстве.