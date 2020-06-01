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Происшествия

В Ижевске 16-летнего мальчика ударили ножом и украли кольцо

03.06.2020 19:14|ПсковКомментариев: 0

В Ижевске на 16-летнего мальчика совершено разбойное нападение. Следователи не могут завести два уголовных дела: одно из них по факту кражи золотого кольца, а второе связано с нанесением телесных повреждений (ножевой удар, перелом носа, побои).

По словам отца пострадавшего, нападение совершили трое парней от 21 до 23 лет. Двое преступников держали Кирилла Бондаря за руки, а третий избивал мальчика. Когда юноша потерял сознание, у него украли золотую печатку и ударили ножом в ягодичную мышцу. Бандиты до сих пор на свободе, а стражи порядка не спешат их наказывать, сообщает информационный портал Life.dd.

«6 декабря 2019 года мой сын встретился с девочкой, после чего они зашли в подъезд погреться. Там была компания из троих парней, которая распивала пиво. У них начался конфликт, один из молодых людей побежал на Кирилла с кулаками», - рассказывает Олег Бондарь, отец юноши.

Согласно полученным данным, у молодого человека обнаружили перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные побои и ножевое ранение. Несовершеннолетнего подростка положили в Центральную районную больницу села Завьялово.

«На следующие сутки я повез сына в Завьяловский отдел полиции. Позже дело было передано в участок, который находится по месту инцидента - отделение полиции Первомайского района. У нас постоянно меняются следователи, мы почти полгода не можем добиться правды. Отказали в возбуждение дела о краже кольца, потому что полицейские считают, что сын в тот день был без него, хотя он печатку вообще не снимает», - продолжает папа избитого мальчика.

Как оказалось позднее, в тот же день хулиганы избили еще двоих человек. У мальчика были сняты побои, но на протяжении полугода следователи не могут наказать преступников.

«Нападавшие звонили моему сыну, когда он был в больнице, и сказали, что он будет наказан, что он якобы врет про украденное кольцо. Допустим, что кольца не было, но почему до сих пор не возбуждено дело по факту телесных повреждений?» - задается вопросом отец.

В следственном комитете отказались давать комментарии по поводу произошедшего.

Теги: #происшествие #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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