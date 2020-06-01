Происшествия

Условный срок получил житель Бежаницкого района за избиение полицейского

В Бежаницком районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за избиение сотрудника полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре,

В суде установлено, что в конце декабря 2019 года в местное отделение полиции поступило сообщение от жительницы деревни Красное Солнце о повреждении входной двери ее дома бывшим супругом.

С целью документирования и установления обстоятельств происшествия к дому женщины выехала оперативно-следственная группа МО МВД России «Бежаницкий», которая в последствии прибыла к местонахождению злоумышленника.

Мужчине было предложено добровольно проследовать в отдел полиции, однако последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес одному из полицейских удар головой в область лица.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.