Происшествия

В Пскове злоумышленники слили с фуры 300 литров дизтоплива

В Пскове полицией задержаны двое молодых людей, подозреваемых в краже дизельного топлива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь на 3 июня из бака большегрузной фуры «ДАФ», стоявшей у дома по улице Николая Васильева, неизвестные слили 300 литров дизельного топлива. Водитель машины обратился за помощью в полицию. Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемых в этой краже.

Ими оказались две безработных, судимых псковичей 1998 и 1999 годов рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты канистры с похищенным горючим.

Фигуранты подозреваются также и в другой подобной краже дизтоплива с большегрузного автомобиля, совершенной ранее в Пскове. По имеющимся данным, похищенное дизтопливо они намеревались в дальнейшем продать. Ведется расследование.