Происшествия

Две псковички лишились денег после общения с лжесотрудниками банка

Две псковички лишились денег после общения с лжесотрудниками банка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 3 июня незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка, под предлогом приостановления несанкционированной транзакции средств завладел принадлежащими 44-летней псковичке деньгами в сумме более 75 тысяч рублей. По аналогичной мошеннической схеме у другой жительницы областного центра того же возраста с банковской карты похитили более 27 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни стали еще три женщины, проживающие в Себеже, Печорах и Новосокольническом районе. Общение с мнимыми банковскими служащими обошлось им потерей более 300 тысяч рублей. Потерпевшие обратилась за помощью в полицию. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых расследований.

«Полиция в связи с этим напоминает жителям области, что во избежание подобных неприятных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности: ни под какими предлогами не предоставлять незнакомцами в Сети или по телефону свои персональные данные и реквизиты банковских карт», - сказали в ведомстве.