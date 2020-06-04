Происшествия

Марихуану нашли в надворных постройках у жителя Невеля

В Невеле полиция изъяла у местного жителя наркотическое средство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

в ходе проведения обыска по уголовному делу, связанному с кражей, в городе Невеле в надворных постройках возле дома у не работающего горожанина 1974 года рождения сотрудники полиции обнаружили и изъяли марихуану массой 25,4 грамма. Гражданин дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.