Происшествия

В Кунье по «горячим следам» раскрыта кража из иномарки

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району установили подозреваемого в хищении имущества из автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в ночь на 4 июня в поселке Кунья из автомобиля «Ауди», стоявшего у дома по улице Больничной, были похищены магнитола, сотовый телефон, 12 тысяч рублей, набор инструментов, наручные часы, документы на машину и другие вещи. Причиненный ущерб уточняется. Автовладелец заявил о произошедшем в полицию.

Полицейские незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Великолукский» по «горячим следам» установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный уроженец Великолукского района 2000 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

По версии следствия, подозреваемый накануне случайно познакомился с владельцем «Ауди». И кражу совершил, воспользовавшись тем, что его новый знакомый оставил свою иномарку без присмотра. С похищенным фигурант уехал на попутной машине в Великие Луки. Однако, скрыться от стражей порядка ему не удалось. Проводится расследование.