Происшествия

Дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области более 350 тысяч рублей

В Псковской области отмечены новые факты дистанционного мошенничества. Жители Пскова и Великих Лук лишились более 350 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 4 июня в Великих Луках 34-летней горожанке неоднократно звонила незнакомая девушка, которая представлялась сотрудницей банка. Она сообщила, что некие злоумышленники пытаются завладеть ее сбережениями, и под предлогом приостановления этой несанкционированной транзакции средств попросила предоставить ей реквизиты банковской карты, что великолучанка и сделала. В итоге она лишилась более ста тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

По аналогичной мошеннической схеме 4 июня у 29-летнего псковича со счета мошенники похитили 253 тысячи рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«И подобных примеров дистанционного мошенничества, отмеченных в области за последние дни, можно было бы привести еще целый ряд. К сожалению, потерпевшие при общении с незнакомцами в Сети и по телефону не следовали всем известным правилам безопасности. В результате нечистые на руку лица воспользовались доверчивостью граждан и завладели их деньгами», - отметили в ведомстве.