Происшествия

Псковские зоозащитники спасли собаку с вросшей в шею цепью, обмотанной три раза. ФОТО. ВИДЕО. 18+

«Такого мы еще не видали. Люди часто преувеличивают, поэтому, когда нам позвонили из Нового Изборска и сказали, что собаке ошейник врос в шею, подумали, что обработаем все на месте, может быть, оставим медикаменты. Картина была такая, что на обратном пути несколько раз наши девочки останавливали машину, рвало от запаха», - рассказывает директор зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

Собаку пришлось забрать в Псков. Это девочка, она сидела на цепи. И та же цепь трижды была обмотана вокруг ее шеи. И вросла туда. Собаку привезли на пункт передержки и попытались отмотать металл, но поняли, что это может быть небезопасно для животного. Рассказали о случившемся доктору Павлу Синице из клиники «Котонай». Тот хоть и был на выходном, сразу сообщил: «Выезжаю!» Операция длилась два часа.

Видеозапись сделана сотрудниками «Шанса».

«Павел Александрович сказал, что собака провела с этой цепью на шее несколько месяцев, много рубцовых тканей. Есть и свежие раны, начались гнилостные изменения. Раны то открывались, то зарастали вновь. Страшно представить, что пережила собака», - сокрушается Мария Величко.

Собака не беспризорная, у нее есть хозяйка, мать троих детей. Сигнал о беде подали соседи.

«Постоянно я там не живу, приехала на дачу, - рассказала Псковской Ленте Новостей Лариса, позвонившая зоозащитникам. - Собака не лаяла и даже скулить не могла, а издавала душераздирающий вопль умирающего существа. Мимо, конечно, я пройти не смогла. Собачка ласковая, хоть бы она теперь попала в надежные руки».

Цепь вросла в живую плоть. Фото предоставлено «Шансом».

«Хозяева - многодетная семья, все творилось на глазах у детей», - недоумевает Мария Величко. Когда собаку забирали, хозяйка заявила, мол, подлечите и возвращайте. Этого в «Шансе» делать не намерены. Зоозащитники планируют обратиться в правоохранительные органы: «Никаких цепей она носить больше не будет! Теперь у нее все будет хорошо. Мы постараемся все вместе».

Операция длилась два часа. Фото предоставлено «Шансом».

С похожими зверствами в «Шансе» уже сталкивались. Среди спасенных была собака с проволокой, которая разрезала шею до мяса, чудом не задеты в тот раз оказались пищевод и трахея. Были шеи с тросом и с капроновым чулком.

Спасенной на этот раз девочке два года. Назвали ее Павлиной, Павой — в честь спасшего ее врача.

«Павел Александрович ради этой собаки бросил все свои дела и приехал на операцию в свой выходной день. Бесконечно благодарны ему и всей бригаде», - говорят в «Шансе».

Шея собаки была в рубцах и свежих ранах. Фото предоставлено «Шансом».

Пава чувствует себя хорошо. Восстанавливается в клинике и набирается сил, питается — раньше ее подкармливали соседи. Операция стоила 12 тысяч рублей, еще столько же потребовалось на оплату реабилитации. Необходимую сумму псковичи собрали для Павлины за сутки.

Юлия Магера