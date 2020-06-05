Происшествия

Псковича будут судить за кражу ювелирных изделий у сестры

Первым заместителем прокурора города Пскова утвержден обвинительный акт в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, 29 февраля 32-летний мужчина, находящийся по месту своего жительства в Военном городке-3, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, свободным доступом, тайно похитил ювелирные изделия, принадлежащие его сестре.

С похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив указанными действиями материальный ущерб на общую сумму 14 тыс 152 рубля 50 копеек.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.