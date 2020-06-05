Происшествия

Пскович может попасть за решетку за кражу двухлетней давности

Первым заместителем прокурора Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города 1992 года рождения, который совершил кражу.

В ходе следствия установлено, что еще 27 февраля 2018 года в период с 01.00 до 03.00 гражданин И., находящийся в состоянии алкогольного опьянения дома у малознакомого ему гражданина по улице Юбилейной, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил из кармана куртки, находившейся на вешалке, кошелек, из которого забрал 15 000 рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, с похищенным имуществом мужчина с места преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив указанными действиями значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.