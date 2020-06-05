Происшествия

В Псковской области по подозрению в даче взятки следователю задержан таможенный инспектор

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном комитете, по версии следствия, вечером 15 мая 2020 года в г. Пскове подозреваемый передал взятку в размере 20 000 рублей действующему под контролем следователю за прекращение находящегося в его производстве уголовного дела о халатности в отношении указанного таможенника.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. В ходе допроса он дал изобличающие себя показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Работа по сбору и закреплению доказательств продолжается.