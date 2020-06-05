Происшествия

Великолучанин задержан при попытке украсть несколько бутылок водки

6 июня около 18 часов наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодого человек, который пронес через кассовый узел несколько бутылок водки и упаковку фисташек, при этом, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.