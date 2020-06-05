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Происшествия

В Пскове изъята фальшивая купюра

06.06.2020 16:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове полицией изъята банкнота с признаками подделки. Эта фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 2 июня в одном из финансовых учреждений областного центра. По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

 

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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