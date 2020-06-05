Происшествия

Ущерб от пожаров в Псковской области за 2020 год превысил 33 млн руюлей

За 5 месяцев года на территории Псковской области зарегистрировано 3026 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 33 млн 743 тысяч рублей. На пожарах погибло 34 человека, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 28 человек.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2694 случая, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 138 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 16 случаев, поджоги – 51 случай, на транспорте – 20 случаев, иные – 7 случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 784 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 7 млн 317 тысяч рублей. Погибло 11 человек.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2242 пожара, материальный ущерб от которых составил 26 млн 426 тысяч рублей. На пожарах погибло 23 человека, из них 5 человек в нетрезвом виде.

За 5 месяцев 2020 года в жилом секторе зарегистрировано 778 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 27 млн 321 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 34 человека или 100,00% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 504 случая, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 116 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи –109 случаев, поджоги – 37 случаев.

За 5 месяцев 2020 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 346 строений, 2933,9 тыс. кв. м площадей, 13 единиц автотранспорта.

На пожарах спасено: 203 человека, материальных ценностей на сумму 101 млн. 478 тыс. рублей, 581 строение, 14 ед. автотранспорта.

Из числа погибших людей 20 человек пенсионного возраста, лица без определенного рода деятельности – 10 человек, рабочие – 3 человека, инвалиды – 1 человек.