Происшествия

Более 8 тысяч снимков, сделанных с воздуха, изучаются в целях поиска пропавшей жительницы Куньи

Поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, как велись поиски пропавшей в Куньинском районе Нины Панковой в течение последних двух дней.

«На место поиска из Москвы смогли вырваться два наших пилота БПЛА — Партизан и Евген. Они отлетали много часов, "отфотографировав" территорию поиска с воздуха. Затем 8115 фотоснимков хорошего качества прогнали через специальную программу, которая автоматически отмечает объекты, на которые надо обратить внимание. Далее фотографии перешли в работу группы просмотра и анализа снимков, которые до сих пор изучают отснятое. Для детального изучения каждого снимка специалист тратит примерно 3-4 минуты», - сообщается в группе отряда «Лиза Алерт» «ВКонтакте».



Также на место приехали два опытных старших поисковых групп. Вчера, 6 июня, они работали совместно с местными добровольцами и родными бабушки Нины: опрашивали население, клеили ориентировки и работали по природным задачам и забросам. Отработали много соседних деревень и сел. К сожалению, почти везде люди не были в курсе о пропаже бабушки, всех ориентировали на поиск и оставили ориентировки. Одна группа продолжает работать и сейчас по природной задаче.

Нина Панкова ушла из дома в поселке Кунья 24 мая, и до сих о ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Была одета: красный платок, халат хлопчатобумажный с разноцветным рисунком, толстовка синяя, колготки светло-коричневые, носки шерстяные, на ногах кроссовки темного цвета. На левой руке кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее белые бусы и серебряная цепочка, в ушах золотые сережки в виде колец.

Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют полностью, на нижней челюсти целы только частично спереди, на левом плече шрам крестообразной формы от пореза. Страдает потерей памяти.

Инфорг: Ольга Злюка, телефоны 89269548387, 89104872567.

Также всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Панковой, просят обратиться по адресу: 182010 Псковская область, поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 43. тел/факс (8-81149) дежурная часть 2-22-64 или 02.