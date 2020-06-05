Происшествия

52-летняя женщина попалась на краже спиртного из магазина в Великих Луках

В Великих Луках сотрудниками вневедомственной охраны задержана подозреваемая в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 6 июня около 10 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Вокзальной поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 52-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала спиртные напитки. Подозреваемая передана сотрудникам полиции.