Происшествия

Псковичу, до смерти забившему свою мать, грозит до 15 лет тюрьмы

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, который совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей.

В ходе следствия установлено, что 19 марта текущего года в многоквартирном доме №8, расположенном на ул. Ижорского батальона, между 38-летним мужчиной и его матерью возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары кулаками в область головы и грудной клетки своей матери. От полученных телесных повреждений через непродолжительное время пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Уголовное дело 5 июня направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.