Происшествия

Бани и дачи горели на выходных в Псковской области

Бани и дачные дома горели на выходных в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 6 июня в 16:56 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Шумихи Пустошкинского района. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

7 июня в 00:06 из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дачный дом в СНТ «Подлипье» в Псковском районе. В 04:13 поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Подборовье. Причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 15:57 жилой дом горел в деревне Аничково Великолукского района. Сгорела кровля, а также близлежащая хозпостройка. Причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.