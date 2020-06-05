Происшествия

Почти 100 тысяч рублей похитила псковичка из банкомата

Подозреваемую в краже около 100 тысяч рублей установили полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 48-летний пскович в одном из банкоматов решил снять деньги со своей карты, но по какой-то причине произошла задержка с выполнением этой операции. Мужчина, решив, что произошел некий технический сбой, забрал карту и ушел. А аппарат все же выдал заказанные 93 тысячи рублей, и эту сумму забрала женщина, подошедшая к банкомату вслед за ушедшим владельцем денег.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Это жительница областного центра 1967 года рождения. Она дала признательные показания. При обыске часть похищенных денег обнаружена и изъята. Проводится расследование.