Происшествия

Великолукская полиция за выходные раскрыла три кражи

Великолукская полиция за выходные раскрыла три кражи. Как сообщает портал «Луки.ру», 6 июня в полицию обратился 33-летний великолучанин. Он сообщил, что вечером 5 июня, путем взлома замка, в его квартиру на улице Глинки пробрался незнакомец. Злоумышленник похитил телевизор. Ущерб для великолучанина составил более 3 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали вора. Им стал 34-летний мужчина, безработный, ранее судим. Телевизор продал. По данному факту заведено уголовное дело.

В этот же день 66-летняя жительница Куньинского района обратилась в великолукскую полицию с заявлением.

Женщина рассказала, что в период с 14 февраля по 22 мая сдавала свою квартиру на улице Угольной 21-летнему молодому человеку.

Через некоторое время квартирант перестал объявляться. Пенсионерка решила проверить все ли в порядке и открыла своим ключом квартиру. Она обнаружила, что из квартиры пропали личные вещи: микроволновка, топоры, стулья, радиатор, строительные инструменты.Ущерб устанавливвается.

Сотрудники полиции раскрыли кражу и задержали преступника. Им оказался квартирант.

7 июня житель города на Ловати заявил в полицию, что в ночь с 6 на 7 июня неустановленное лицо, путем взлома замка и разбития окна проник в строительный вагончик на улице Тенистой. Злоумышленник украл компьютер, принадлежности к нему и алкоголь.

50-летний вор не смог довести до конца свое злодеяние. Сотрудники полиции задержали его и изъяли рюкзак, в котором находилось украденное. Он дал признательные показания. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был ранее судим. Заведено уголовное дело.