Происшествия

В Себежском районе ищут уроженца Вологодской области, пропавшего после ссоры с другом

Поисковики ищут Александра Кузнецова (дата рождения — 11 сентября 1971 года), который пропал 10 мая около 6.00 в деревне Яковлево Себежского района. Информация об исчезновении мужчины опубликована в группе поискового отряда «След» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

В последние время он проживал в Санкт-Петербурге, но сам родом из деревни Арзубиха (Вологодская область, Харовский район).

В деревню Яковлево мужчина приехал с другом на дачу для помощи в ремонте дома. Накануне, 9 июня, у них случилась ссора. 10 числа он ушел из дома друга и по сей день о нем нет никакой информации.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам 02 или 8(911)3767676.