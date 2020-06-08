Происшествия

Более 3 тысяч пачек сигарет в вагоне со жмыхом обнаружили псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» при оформлении грузового состава, следовавшего на выезд из России в сопредельное государство, пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в опломбированный бункерный вагон со жмыхом.

В результате проведенного совместно с представителями таможни досмотра вагона из сыпучего груза было извлечено более 3000 пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками.

«Выявленная табачная продукция изъята для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений», - заключили в ведомстве.