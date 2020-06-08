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Жительница Печор лишилась более 70 тысяч рублей, поверив «подруге» в Сети

09.06.2020 12:08|ПсковКомментариев: 0

Неизвестные ввели в заблуждение жительницу Печор и завладели ее деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 49-летней женщине 6 июня в социальных сетях пришло сообщение от имени ее подруги. В нем говорилось, что один из банков проводит предпраздничную акцию, и в качестве бонуса можно получить 5500 рублей. «Подруга» уточнила, что она такое вознаграждение уже получила и может посодействовать и ей в получении денег. Для этого потребовалось указать реквизиты банковской карты, что печерянка и сделала. 

После этого с двух банковских карт женщины произошло списание более 70 тысяч рублей. Горожанка решила позвонить своей подруге. А та заявила, что никаких сообщений не посылала, поскольку ее аккаунт уже давно взломан. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

«С подобными противоправными деяниями за последнее время в области приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто. Полиция в очередной раз предостерегает жителей региона: во избежание серьезных проблем не предоставляйте незнакомцам в Сети или по телефону свои персональные данные и реквизиты банковских карт. И в случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно информируйте органы внутренних дел», - отметили в ведомстве.

Теги: #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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