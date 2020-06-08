Происшествия

Подозреваемого в тяжком преступлении задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Ночью, 7 июня в правоохранительные органы поступило сообщение, что у дома на Рижском проспекте неизвестный причинил телесные повреждения горожанину.

По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Приметы подозреваемого в совершении преступления, были переданы экипажам вневедомственной охраны Росгвардии. 8 июня около 0.30 у дома на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 30-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.