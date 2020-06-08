Происшествия

Псковский преподаватель, убивший знакомую и закопавший ее тело в лесу, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года обвиняемый (преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России - ред.) находясь по месту жительства в Пскове, употреблял спиртные напитки в компании 54-летней знакомой. В ходе ссоры мужчина, обладающий навыками борьбы, обхватил рукой шею женщины и с силой повалил на пол, причинив телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и позвонков, после чего нанес свыше 20 ударов ножом в область лица, шеи и рук. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.

Смотрите также До 15 лет грозит псковскому преподавателю за убийство знакомой

Чтобы сокрыть следы убийства, ночью 14 декабря 2019 года обвиняемый вывез ее тело вместе с братом на машине последнего и закопал в лесу вблизи деревни Кислово Псковского района.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.