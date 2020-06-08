Псковский преподаватель, убивший знакомую и закопавший ее тело в лесу, предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, в ночь на 13 декабря 2019 года обвиняемый (преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России - ред.) находясь по месту жительства в Пскове, употреблял спиртные напитки в компании 54-летней знакомой. В ходе ссоры мужчина, обладающий навыками борьбы, обхватил рукой шею женщины и с силой повалил на пол, причинив телесные повреждения в виде множественных переломов ребер и позвонков, после чего нанес свыше 20 ударов ножом в область лица, шеи и рук. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.
Чтобы сокрыть следы убийства, ночью 14 декабря 2019 года обвиняемый вывез ее тело вместе с братом на машине последнего и закопал в лесу вблизи деревни Кислово Псковского района.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.