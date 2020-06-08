Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковского преподавателя, убившего знакомую

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего преподавателя Псковского филиала академии ФСИН России, который совершил убийство ранее знакомой ему женщины.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 12 на 13 декабря 2019 года между 54-летней псковитянкой и мужчиной, преподававшим в Псковском филиале академии ФСИН России, по месту жительства последнего, произошел конфликт, в ходе которого мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при помощи ножа причинил женщине множественные колото-резаные ранения в области шеи. От полученных телесных повреждений псковичка скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства, в ночное время, мужчина вывез труп женщины в лесной массив, расположенный в Псковском районе, где его захоронил.

Санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, пояснили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Уголовное дело 8 июня направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.