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Происшествия

Кражи велосипеда и аккумуляторов с трактора раскрыла псковская полиция

10.06.2020 09:49|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах велосипеда, аккумуляторов и другого имущества в ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Великих Луках 8 июня из помещения организации по улице Пушкина была совершена кража велосипеда. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался великолучанин 1988 года рождения. Он дал признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск. Похищенный велосипед обнаружен и изъят.

По версии следствия, в период с 25 по 30 апреля текущего года с трактора «МТЗ-82», стоявшего вблизи деревни Дубишно Дедовичского района, похитили два аккумулятора. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей. В этой краже подозревается 18-летний безработный, судимый местный житель. Похищенное изъято. Проводится расследование.

Полиция раскрыла также кражи имущества на территории Великолукского и Новосокольнического районов.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #преступность #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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