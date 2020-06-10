Происшествия

Кражи велосипеда и аккумуляторов с трактора раскрыла псковская полиция

Сотрудники полиции установили подозреваемых в кражах велосипеда, аккумуляторов и другого имущества в ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Великих Луках 8 июня из помещения организации по улице Пушкина была совершена кража велосипеда. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался великолучанин 1988 года рождения. Он дал признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела проведен обыск. Похищенный велосипед обнаружен и изъят.

По версии следствия, в период с 25 по 30 апреля текущего года с трактора «МТЗ-82», стоявшего вблизи деревни Дубишно Дедовичского района, похитили два аккумулятора. Причиненный ущерб составил 16 тысяч рублей. В этой краже подозревается 18-летний безработный, судимый местный житель. Похищенное изъято. Проводится расследование.

Полиция раскрыла также кражи имущества на территории Великолукского и Новосокольнического районов.