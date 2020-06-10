Происшествия

Двое псковичей попытались похитить из магазина 36 пачек сливочного масла

Кражу из магазина на Рижском проспекте в Пскове пресекли сотрудники Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

9 июня около 17.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину и 21-летнюю псковичку, которые похитили из торгового зала 36 пачек сливочного масла.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.