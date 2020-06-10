Происшествия

Полиция разыскивает псковича в камуфлированной куртке

В Пскове разыскивается местный житель Александр Иванов 1975 года рождения. По месту жительства он отсутствует с 5 сентября 2018 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

Мужчине на вид около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет в черную шапочку, камуфлированную куртку, брюки зеленого тона, зимние темные кроссовки. С собой у мужчины была черная сумка на плече.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.