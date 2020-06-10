Происшествия

Новоржевскую пенсионерку вытащили через окно из горящего дома

Пенсионерка, которую 20-летний молодой человек спас из горящего дома в Новоржеве, обратилась за медицинской помощью.

Как сообщила родственница пострадавшей и мать спасенных пятерых детей, женщину не удалось вывести через дверь и пришлось вытаскивать через окно, она получила множество порезов и ссадин.

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Сам спаситель тоже порезался о стекла. «Соседи сказали, что пожарные приехали минут через 15 после звонка», - рассказала мать пятерых детей и добавила, что в такой ситуации и эти минуты могут быть роковыми.

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