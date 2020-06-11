Происшествия

Псковичка расплатилась фальшивой купюрой

В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, она была обнаружена 10 июля в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, поступила фальшивая купюра от 37-летней псковички. Возбуждено уголовное дело.

«Это далеко не единичный случай такого рода в области. Как показывает практика, чаще всего встречаются пятитысячные и тысячерублевые фальшивые денежные знаки. В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием, - отметили в ведомстве. - И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность».

Как напомнили в УМВД, если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, необходимо запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.