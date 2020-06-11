Происшествия

Великолукская пенсионерка лишилась 65 тысяч рублей после общения с мошенником

Пенсионерке из Великих Лук незнакомец предложил свою «помощь» в обеспечении сохранности ее сбережений. Женщина доверилась ему и лишилась денег, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Так, по версии следствия, 65-летней жительнице города на Ловати 10 июня позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. И под предлогом приостановления несанкционированной транзакции денежных средств он завладел принадлежащими пенсионерке деньгами в сумме 65 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела. Ведется следствие.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об участившихся случаях дистанционного мошенничества. На сегодняшний день мошенники нередко действуют от имени сотрудников банков. При этом повод у них может быть разным:

«ваша карта заблокирована»;

«нам нужно уточнить ваши данные, подтвердите перевод с карты»;

«вам пришел перевод на несколько тысяч, чтобы получить его, сообщите данные карты»;

«кто-то пытается похитить деньги с вашего счета».

«Количество вариантов зависит от фантазии организаторов мошеннической схемы. И им выгодно менять «формат», чтобы легче вводить своих жертв в заблуждение. С учетом этого помните, что в таких ситуациях сразу же прекращайте разговор с неизвестным собеседником и положите трубку. А затем перезвоните в банк сами – номер «горячей линии» указан на карте. Есть он также на официальном сайте банка и в мобильном приложении. Во избежание хищения ваших денежных средств никогда не сообщайте третьим лицам реквизиты своих карт и подтверждающие коды. Важно знать, что ни одна организация, включая банк, не вправе требовать от вас подобные сведения. В случае же возникновения проблем с накоплениями клиента, представители банка пригласят его в отделение банка, держателем карты которого он является, а не станут решать вопросы по телефону», - прокомментировали в региональном ведомстве.