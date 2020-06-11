Происшествия

Запчасти от мотоцикла похитил безработный в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе полиция раскрыла грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 16 апреля из гаража у дома в деревне Горожане Новосокольнического района молодой человек открыто похитил два двигателя и электронное зажигание от мотоцикла, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний безработный великолучанин.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято. Ведется следствие.